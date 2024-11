Diplomatie : le Président Diomaye Faye a participé au 51e anniversaire de l’indépendance de la Guinée-Bissau

À l’invitation de son homologue, le Général Umaro Sissoco Embaló, le Président Bassirou Diomaye Faye a pris part, ce samedi, aux festivités marquant le 51e anniversaire de l’indépendance de la Guinée-Bissau.



« À l’invitation de mon frère et homologue, le Général Umaro Sissoco Embaló, j’ai participé ce jour à la célébration du 51e anniversaire de l’indépendance de la Guinée-Bissau, coïncidant avec le centenaire d’Amílcar Cabral et à la Journée des Forces Armées. Une journée de mémoire, d’unité et d’amitié entre nos peuples », a déclaré le chef de l’Etat sur son compte X.