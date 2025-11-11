Diplomatie : le Président Diomaye a reçu cinq nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Sénégal

Les diplomates concernés sont les ambassadeurs de Suède, de Norvège, de Finlande, de Suisse et de la République tchèque.

Selon la Présidence, ces cérémonies solennelles traduisent la vitalité des relations d’amitié et de coopération qui unissent le Sénégal à ces nations partenaires. Elles illustrent également la volonté commune de renforcer une collaboration fondée sur le respect mutuel, la solidarité et la recherche d’un progrès partagé.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce mardi, au Palais de la République, les lettres de créance de cinq nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de la République du Sénégal, annonce la Présidence dans une note publiée sur sa page Facebook.