Diplomatie: le secrétaire d'Etat adjoint des Etats-Unis en visite à Dakar

Le secrétaire d’État adjoint des États-Unis, Kurt Campbell, sera à Dakar du 17 au 18 juillet 2024, a appris PressAfrik.



M. Campbell va rencontrer le Président Bassirou Diomaye Faye et la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, pour s’entretenir des "moyens d’approfondir le solide partenariat" entre les États-Unis et le Sénégal.



Le secrétaire d’État adjoint Campbell participera également à la cérémonie de signature de l’accord de financement entre la U.S. International Development Finance Corporation et le groupe sénégalais VACAP S.A., pour la construction d’un hôtel Marriott sur le site l’ancien hôtel des Almadies prévue demain mercredi avec la participation des autorités sénégalaises.