Rupture de kits de dialyse au hangar des pèlerins : les patients tirent la sonnette d’alarme et interpellent les autorités

Les patients dialysés pris en charge au hangar des pèlerins tirent la sonnette d’alarme face à une situation jugée critique : une rupture de kits de dialyse compromet la poursuite de leurs traitements. Cette pénurie fait peser un réel danger sur leur santé, certains redoutant même des issues fatales en cas de non-intervention rapide.



Intervenant sur les ondes de la RFM, Cheikh Tidiane Diallo a exprimé son inquiétude : « Actuellement, nous avons un souci au niveau du hangar parce qu’on a plus de kits de dialyse, le matériel qu’il faut pour pouvoir être dialysé. Si on n’est pas dialysé, on risque d’avoir des problèmes médicaux voire des décès ».



Les patients lancent un appel pressant aux autorités pour qu’une solution urgente soit trouvée.

« Nous appelons les autorités notamment le ministère de la Santé au Premier ministre et le président de la République pour leur dire qu’il y a des Sénégalais qui sont au niveau du hangar des pèlerins qui risque de ne pas être dialysé. Nous leur demandons de régler le problème. Nous tenons de ces informations du major de service d’hémodialyse du hangar des pèlerins », a fait savoir M. Diallo.



Il a également souligné la récurrence de ces pénuries. « Il y a toujours des problèmes de stock. Donc, en cela, on s’est levé pour alerter l’opinion publique et internationale afin qu’on nous aide pour qu’on puisse avoir ce stock afin de pouvoir faire notre séance de dialyse. »