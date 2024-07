Diplomatie : le vice-ministre des Affaires étrangères russe reçu par le Président Diomaye Faye

Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu en audience le mercredi 10 Juillet, le vice-ministre des Affaires étrangères russe, représentant spécial du Président de la Fédération de Russie en Afrique et au Moyen Orient Mikhaïl Bogdanov.



En visite depuis mercredi sur le territoire sénégalais, il compte vulgariser sa coopération et renforcer ses partenariats avec le Sénégal dans divers secteurs.



Selon l’agence de presse russe Tass, le président sénégalais et son hôte ont discuté « de projets communs dans le secteur de l’énergie, de l’exploitation minière et du traitement des minéraux », dans le cadre du renforcement des relations russo-sénégalaises.