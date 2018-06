Direct-Assemblée nationale : Cheikh Bamba Dièye dépose une motion préjudicielle pour ajournement des débats et...

Cheikh Bamba Dièye : Nous devons voir si les termes de l’accord sont compatibles avec nos intérêts. Les ressources naturelles appartiennent à des générations. M. le président, le passé de nos gouvernants ont fait preuve de largesse à l’endroit de nos voisins. Le bon voisinage est que chacun prenne ce qui lui appartient et qu’on se partage ce qui est au milieu. Nul n’a le droit d’aliéner le patrimoine national. On ne doit rien offrir. La rigueur s’impose mais pas la complaisance je m’appuis sur la première des choses. Nous avons tous promis de créer un bon voisinage entre les Etats Je vais m’appesantir sur le bon voisinage qui va être un impact sur le plan économique et social. Nous avons énormément de problème sur le développement de la sous-région. Nous représentons les intérêts du Sénégal. Nous ne demandons pas que l’accord ne soit pas signé mais ce qu’on demande c’est de prendre le temps d’aller dans le fond.

Babacar Biyaye : Ce projet de loi a longtemps duré dans les casiers des députés qui travaillen t pour le peuple. Je ne pense pas que nos techniciens puissent vendre le pays.

Le rapporteur : les générations futures n’ont pas été oubliées. Je demande que les débats puissent continuer.

Le ministre des affaires étrangères Sidiki Kaba: l’argumentaire de Cheikh Bamba Dièye ne me parait pas pertinent ni en droit ni en économie. Il y a des députés qui sont là pour travailler pour le peuple et d’autres pour brader les intérêts de pays.

