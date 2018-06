Direct-Assemblée nationale : Exploitation du Gaz entre Sénégal et Mauritanie, les explications de Serigne Mansour Sy Djamil

Lors du vote projet de Loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération inter-Etats portant sur le développement et l'exploitation des réservoirs de Gaz entre le Sénégal et la Mauritanie, Serigne Mansour Sy Djamil a souligné que le Sénégal doit puiser de l’expérience des autres Etats sur le pétrole et le gaz. Parce qu’en matière de gaz et de pétrole rien n’est nouveau et les solutions existent. Et, pour l’exploitation des ressources naturelles, explique-t-il, le Sénégal doit changer de visage.