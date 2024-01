Direct-Cour Suprême: Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang jouent le dernier acte

10h 25 : Le Président Abdourahmane Diouf a finalement accéder à la requête des avocats de la Défense en leur accordant le temps qu’ils ont demandé. « Je vous laisse la latitude de parler comme vous voulez », dit-il.



10h 20: Me Elhadji Diouf réplique en citant les dispositions de L46 de la loi organique sur la Cour Suprême. La robe reproche à ses collègues de la défense d'être dans le dilatoire. « Vous êtes dans le dilatoire, dans le buzz. Vous dites que vous êtes au nombre de 30 alors que y a que 13 qui sont dans la salle. Ce n'est pas du sérieux ni de l'élegance. M. le Président nous sommes d'accord avec le temps que voulez nous repartir ».



10h 19: Me Housseynou Fall (avocat de la défense) s'énerve. « Nous ne sommes pas pas d'accord pour la minutation du temps. C'est la première entorse pour la défense. M. le Président vous n'en avez pas le droit", s’écrie-t-il.



Me Clédor Ly d’ajouter:: « M le juge vous avez cité tous les noms des avocats de la défense qui sont au nombre de 30. Donc donnez nous au moins 1h 30. Le temps que vous voulez nous impartir, on a l'impression que vous ne voulez pas des développements »



10h 18: Le Président AbdouRahmane Diouf après avoir déclaré l'audience ouverte a demandé aux deux parties de s'accorder sur le temps des plaidoiries tout en respectant L46 de la loi organique de la Cour.





10h 14: L'entrée de la Cour (juges, greffier, procureur…) dans la salle d’audience. L’audience sera présidée par le juge Abdourahmane Diouf. Oumar Gueye sera au Parquet général.



10h 05: L'audience va démarrer d'une minute à l'autre. En attendant les avocats des deux parties discutent cordialement.