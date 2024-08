Directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire : Diéguy Diop fait sa passation de service ce mardi

Tout ça pour ça! Diéguy Diop, l'ancienne Directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire, démissionnaire de son poste, va procéder à la passation de service ce mardi. Hier lundi, elle a déféré à la convocation de la Brigade de gendarmerie de Keur Massar pour affaire la concernant. Après son face à face avec les enquêteurs, Mme Diop a décidé de passer le témoin même si elle avait démissionné de ce poste. La cérémonie officielle est prévue à 10 heures.



Diéguy Diop qui parle "d'intimidation", informe que tout n'est pas fini. "Je n'ai jamais refusé de faire une passation de service. Raison pour laquelle on est là. La procédure va suivre son cours pour dire non à l'intimidation et je demeure convaincue que je suis quelqu'un qui croit à la République du Sénégal", a-t-elle déclaré et repris par Les Echos".