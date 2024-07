Discours de Guy Maruis Sagna : le bureau du parlement de la CEDEAO sort un communiqué

Le parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a sorti un communiqué ce mardi pour déplorer une intervention tenue par un de ses membres lors de la première session ordinaire.

« Le bureau tient à exprimer sa profonde préoccupation et sa désapprobation face aux dérives verbales d’un de nos collègues observées au cours de la session à l’égard des chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de la CEDEAO et de certains membres du bureau du Parlement » précise le communiqué.



Le bureau du parlement de l’organisation communautaire poursuit son argumentaire en déclarant que « les députés sont libres d’exprimer leurs différents points de vue et de faire part de leurs opinions divergentes, à condition que ces points de vue soient guidés par les valeurs de respect, de courtoisie et de coopération qui sous-tendent l’organisation régionale ».



Toujours dans la déclaration, le bureau a rendu hommage aux Pères fondateurs. D’après l’instance parlementaire sous régionale, ces derniers « ont longtemps travaillé à renforcer notre intégration et notre unité afin de promouvoir la paix, la stabilité et le développement économique dans notre région ».

« Le parlement de la CEDEAO a condamné toute déclaration ou action qui contredit les principes et les valeurs de la CEDEAO et jette du discrédit sur l’institution » informe la note.



Le bureau exhorte les députés « à continuer de travailler dans l’intérêt de l’intégration régionale et du bien-être des populations » et à « agir conformément à l’Acte additionnel et au Règlement intérieur du Parlement ».