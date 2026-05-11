Discours de haine : le vibrant plaidoyer de Léon XIV pour préserver la « Teranga » sénégalaise

Le Pape Léon XIV a reçu, samedi 9 mai, une délégation de responsables musulmans et catholiques du Sénégal. Selon une dépêche de Vatican News, la rencontre était placée sous le signe de la fraternité et de la lutte contre les dérives idéologiques.



Saluant la tradition de la « Teranga », ce « trésor de fraternité qu’il convient de sauvegarder avec soin », le Souverain Pontife a exhorté les croyants à « refuser toute instrumentalisation du nom de Dieu à des fins militaires, économiques ou politiques ».



Pour l'évêque de Rome, ce dialogue interreligieux constitue un « moyen précieux pour atténuer les tensions » face à une actualité marquée par la montée de l'extrémisme et les crises humanitaires.



Le successeur de Pierre a profité de cette audience pour réaffirmer la responsabilité commune des deux confessions dans la défense de la dignité humaine. Il a appelé à « condamner toute forme de discrimination et de persécution fondée sur la race, la religion ou l’origine », tout en plaidant pour une diplomatie fondée sur la « paix, la justice et la vérité ».



En concluant son message, Léon XIV a invité les leaders sénégalais à « répondre aux conflits par des gestes de fraternité » et à poursuivre une collaboration profonde afin de protéger les repères éthiques des jeunes générations et d'élever leur voix en faveur des minorités souffrantes.