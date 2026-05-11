Le Président Bassirou Diomaye à Nairobi : Ce qu'il faut retenir de sa participation au Sommet Africa Forward

Le Président Bassirou Diomaye Faye a foulé, hier, le sol de l’aéroport Jomo Kenyatta de Kenya. Arrivé à Nairobi sous les honneurs, le Président Bassirou Diomaye Faye marque de sa présence l'ouverture du sommet « Africa Forward », un rendez-vous diplomatique sans précédent co-organisé par le Kenya et la France.



Accueilli à l'aéroport Jomo Kenyatta par le ministre Geoffrey Ruku, le chef de l'État sénégalais s'impose comme une figure centrale de ce forum qui réunit dirigeants africains et partenaires internationaux.



Cette rencontre est une tribune stratégique pour promouvoir une gouvernance mondiale plus juste et défendre les intérêts économiques du Sénégal dans un cadre de coopération mutuelle et équilibrée.



Au cœur de l'agenda de Nairobi, le Président Faye participe activement aux discussions sur la souveraineté alimentaire, la transition énergétique et l’accélération des investissements privés sur le continent.

Sa présence est aussi stratégique pour plusieurs raisons : réaffirmer le rôle du Sénégal comme partenaire clé dans la zone francophone tout en s'ouvrant aux dynamiques de l'Afrique de l'Est, mais aussi de porter la voix du pays sur les questions de souveraineté alimentaire et de développement rural, thématiques centrales de ce sommet.



En s'impliquant dans cette nouvelle dynamique entre l'Afrique et la France, Bassirou Diomaye Faye réaffirme la volonté du Sénégal d'être un acteur moteur de l'intégration économique africaine et de la résolution des défis globaux.