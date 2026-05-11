Guerre au Moyen-Orient: les États-Unis continuent d’avoir des «exigences déraisonnables» selon l'Iran

Ce qu'il faut retenir

► Téhéran a répondu à la proposition américaine visant à mettre fin au conflit ce dimanche via le médiateur pakistanais. L'Iran menaçait un peu plus tôt de s'en prendre à des intérêts américains dans la région après l'attaque de deux de ses pétroliers. Une réponse jugée « totalement inacceptable » par le président américain Donald Trump.



► Le président français Emmanuel Macron a assuré que son pays n'avait « jamais envisagé » un « déploiement » militaire naval dans le détroit d'Ormuz, mais une mission de sécurisation « concertée avec l'Iran ». Il répondait à l'Iran, qui a menacé d'une « réponse décisive et immédiate » en cas de déploiements français et britannique dans le détroit d'Ormuz, après l'annonce par Paris et Londres de l'envoi de bâtiments militaires dans la région.



► Dans une interview donnée à la télévision américaine CBS, le Premier ministre israélien Benyamn Netanyahu a fait part de sa détermination à continuer la guerre avec l'Iran tant que le stock d'uranium de Téhéran n'aura pas été récupéré.



Un pétrolier chargé de brut irakien a passé le détroit d’Ormuz avec la permission des autorités iraniennes, rapporte l’agence de presse Fars. Le transpondeur de l’Agios-Fanourios a été désactivé dimanche alors qu’il se trouvait dans le détroit, puis remis en service en mer d’Oman, précise-t-elle. Selon le site MarineTraffic, le navire sous pavillon maltais, qui fait route vers le Vietnam, se trouve à une centaine de milles nautiques au large de Mascate, dans le sultanat d’Oman.



La Chine cherchera à insuffler « plus de stabilité » dans les relations internationales, lors du sommet entre les présidents chinois et américain prévu cette semaine à Pékin, a affirmé lundi un porte-parole des Affaires étrangères. « La Chine entend travailler avec les États-Unis sur un pied d'égalité, dans un esprit de respect et de souci de l'intérêt mutuel, afin de développer la coopération, de gérer les différends et d'apporter plus de stabilité et de certitude dans un monde instable et interdépendant », a souligné ce porte-parole, Guo Jiakun, lors d'un point-presse régulier. « La diplomatie au plus haut niveau joue un rôle stratégique incomparable dans les relations sino-américaines », a-t-il ajouté. Pékin a confirmé lundi la visite de M. Trump de mercredi à vendredi.



Les relations commerciales devaient initialement dominer les entretiens, mais la guerre avec l'Iran risque de s'inviter dans les discussions. Il s'agira de la première visite d'un président américain en Chine depuis 2017. Pékin s'est longtemps abstenu de confirmer les dates de la visite de Donald Trump, comme c'est la pratique courante pour les visites officielles, en raison notamment de l'incertitude liée à la crise au Moyen-Orient.



Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Esmaeil Baghaei a affirmé lors d'une conférence de presse que les États-Unis continuent d’avoir des « exigences déraisonnables », ajoutant que la réponse de l’Iran à la proposition de Trump, que Téhéran a envoyée dimanche au Pakistan, « n’était pas excessive ».



Il a par ailleurs affirmé que la proposition iranienne de mettre fin à la guerre avec les États-Unis et de rouvrir le détroit d'Ormuz était une demande « légitime ». « La seule chose que nous avons exigée, ce sont les droits légitimes de l'Iran », a déclaré Esmaeil Baghaei. Téhéran réclame notamment « la fin de la guerre dans la région », la levée du blocus américain des ports iraniens et « la libération des avoirs appartenant au peuple iranien, qui sont injustement bloqués depuis des années », a-t-il ajouté.



« Chaque fois que nous serons contraints de combattre, nous combattrons, et chaque fois qu'une opportunité diplomatique se présentera, nous la saisirons », a poursuivi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.