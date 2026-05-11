Tivaouane : un motocycliste meurt écrasé par un camion-benne sur la RN2

Un grave accident de la circulation s’est produit le 9 mai 2026, vers 21h35, à Tivaouane (ouest), sur la RN2, à hauteur de l’agence locale d’une banque de la place. Un jeune motocycliste âgé de 20 ans a perdu la vie après avoir été écrasé par un camion-benne.
Selon plusieurs témoignages relayés par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), la victime, qui circulait à bord d’une moto de type « Jakarta » et qui résidait au quartier Keur Khaly, aurait chuté sur la chaussée à la suite d’une mauvaise manœuvre alors qu’elle tentait de dépasser le poids lourd. Le camion lui aurait ensuite roulé dessus mortellement.
Les sapeurs-pompiers de Tivaouane ont évacué le corps vers la morgue de l'Hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.
Selon plusieurs témoignages relayés par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), la victime, qui circulait à bord d’une moto de type « Jakarta » et qui résidait au quartier Keur Khaly, aurait chuté sur la chaussée à la suite d’une mauvaise manœuvre alors qu’elle tentait de dépasser le poids lourd. Le camion lui aurait ensuite roulé dessus mortellement.
Les sapeurs-pompiers de Tivaouane ont évacué le corps vers la morgue de l'Hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.
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