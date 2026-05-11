Retour triomphal dans le Fouta : «Mon avenir politique est encore plus clair. La prison m’a renforcé» (Farba Ngom)

Après avoir passé 14 mois en détention pour des accusations de blanchiment de capitaux et de détournement de deniers publics, Farba Ngom, député-maire des Agnam, a bénéficié d’une liberté provisoire assortie de contrôle judiciaire, depuis le 28 avril 2026. Depuis le 9 mai 2026, il effectue un «retour triomphal» dans sa région d'origine à travers la «Caravane de la Libération». Il a été accueilli par des foules importantes à Matam, Ourossogui et dans les Agnam.



Au cours de ce périple, il s’est confié à L’Observateur. «Aujourd’hui, mon avenir politique est encore plus clair qu’avant. La prison m’a renforcé. Beaucoup de choses se sont passées et j’en parlerai le moment venu. Que le monde entier sache une chose : je suis de l’Alliance pour la République et d’ailleurs, je demeure un militant de Macky Sall». Il en a profité pour demander à «tous les hommes de Dieu, aux chefs coutumiers, ainsi qu’à tous les Sénégalais de prier pour que Macky Sall accède au poste de Secrétaire général de l’ONU».



En ce qui concerne l’épreuve carcérale, Farba Ngom, qui clame son innocence depuis le début, dit avoir «pardonné à tout le monde, sans exception», y compris à ceux qui l’ont «calomnié et qui voulaient en finir» avec lui.