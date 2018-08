Disparition d’exploitants forestiers à Ziguinchor: Aucune trace trouvée malgré les investigations de la Gendarmerie

Ces informations ont plutôt renforcé « l’inquiétude » des proches des disparus. Mamadou Lamarana Diallo I, Mamadou Malal Diallo, Fodé Konaté et Mamadou Lamarana Diallo II, n’ont plus fait signe de vie depuis lundi dernier. Après ces investigations et la tentative de la Gendarmerie de les joindre sur leurs numéros de téléphone, Mamadou Lamarana Diallo et ses camarades sont toujours « injoingnables ».



« Sans être indexé », selon Libérartion, le Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc), a dégagé toute « responsabilité » dans ces disparitions qui ont mis leurs proches dans la tourmente. Pour rappel, 14 coupeurs de bois avaient été tués en janvier dernier, dans la forêt protégée de Boffa-Bayotte, près de Ziguinchor.