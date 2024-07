Disparition de Momar Coumba Diop : l’UCAD salue la mémoire du sociologue

Décédé ce dimanche en France à l’âge de 73 ans, le sénégalais Momar-Coumba Diop, était « un chercheur émérite et un éditeur scientifique rigoureux, intellectuel fécond, puissant et discret », a témoigné l’université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) sur sa page facebook.

Dr Diop a travaillé pendant plus de quatre décennies dans ce temple du savoir.

Il a enseigné la sociologie à l’UCAD (1981-1987), avant de rejoindre l’Institut fondamental d’Afrique noire (IFAN) de la même université, en tant que chercheur.



Après une thèse de doctorat soutenue en 1980 à l’université de Lyon II, en France, sur les confréries religieuses, Momar-Coumba Diop a dirigé plusieurs équipes de recherche.



Ses travaux ont porté sur les confréries religieuses et la sociologie urbaine.

Des chercheurs de générations et nationalités différentes ont travaillé sous sa direction.

L’universitaire a « contribué de manière considérable à asseoir une tradition sénégalaise de recherche en sciences sociales et historiques » rappelle l’UCAD.



Le sociologue est l’éditeur de plusieurs ouvrages collectifs, dont ‘’Sénégal : trajectoires d’un Etat’’ (1992), ‘’Le Sénégal et ses voisins’’ (1994) et ‘’Le Sénégal à l’heure de l’information : technologies et sociétés’’ (2003).



En 2023, une quarantaine d’universitaires de plusieurs pays d’Afrique ont contribué à l’ouvrage collectif ‘’Comprendre le Sénégal et l’Afrique aujourd’hui’’ (Karthala), en hommage au sociologue sénégalais.



Les contributions réunies dans ce livre publié sous la direction de Boubacar Barry, Ibrahima Thioub, Alfred Ndiaye et Ndiouga Adrien Benga rendent hommage à Momar-Coumba Diop.