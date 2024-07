Disparition mystérieuse de Fulbert Sambou et Didier Badji-Loi d'amnistie : la grosse révélation de Ismaëla Madior Fall

L'ancien ministre de la Justice sous le régime de Macky Sall a fait une grave révélation mercredi soir, lors de l'émission "L'invité MNF" sur 7tv animée par la journaliste Maïmouna Ndour Faye. Ismaëla Madior Fall, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a déclaré que l'affaire des deux sous-officiers des forces sénégalaises de sécurité, Fulbert Sambou et Didier Badji est "incluse, en principe, dans la loi d'amnistie", portée par l'ancien président Macky Sall à quelques jours de la présidentielle du 24 mars 2024.



« La loi d'amnistie, elle est large. Oui, on peut le considérer, On a mis les événements qui sont liés depuis mars 2021 à 2024. Donc, en principe, c'est inclus là-dedans », a-t-il répondu de manière décontractée.



Autrement, si l'on en croit à l'ancien ministre, la disparition mystérieuse de Fulbert Sambou, dont le corps sans vie a été repêché au large des côtes sénégalaises, et l’adjudant-chef Didier Badji, toujours introuvable, est liée à une affaire politique.



Dans la mesure où, la loi d'amnistie couvre « tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d’infraction criminelle ou correctionnelle, commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu’à l’étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tous supports de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non ».



Pour rappel, 18 novembre 2022, les deux sous-officiers des forces sénégalaises de sécurité, Fulbert Sambou et Didier Badji, étaient portés disparus. Officiellement, il s’agirait d’une partie de pêche ayant mal tourné. Sur les rochers du Cap Manuel, à la pointe méridionale de Dakar, les enquêteurs de la prévôté n’ont retrouvé qu’un filet, des crevettes censées servir d’appâts, des chaussures et deux téléphones qui auront permis de localiser leur dernière position.



Dans un communiqué de presse daté du 29 novembre 2022, le procureur de la République avait annoncé la découverte du corps sans vie du Sergent Fulbert Sambou de la Direction du renseignement militaire. Ce dernier a été enterré sans autopsie. Quant à Djidier Badji, il est toujours introuvable.