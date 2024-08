Dissolution du HCCT et CESE : Président Diomaye convoque l'Assemblée nationale en session extraordinaire jeudi prochain

C'est à croire que l'on s'achemine vers la dissolution du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et le Conseil Economique Social et environnemental (CESE). Selon un communiqué datant ce 26 août dont détient copie PressAfrik le président de la République, conformément à l'article 63 de la Constitution a transmis au président de l'Assemblée nationale le décret portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Laquelle session est prévue le jeudi 29 août. Et l'objectif principal de cette convocation reste l'examen du projet de loi portant modification de la Constitution.



D'après les termes du communiqué, la modification envisagée de la Constitution porte sur la suppression du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et le Conseil Economique Social et environnemental (CESE).