Dissolution du HCCT et du CESE: Guy Marius Sagna demande à l'État si d'autres institutions vont suivre

Le député Guy Marius Sagna a indiqué sa position ce samedi concernant la révision de la Constitution. Il a affirmé qu’il votera pour la dissolution du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique social et environnemental (CESE).



« Le fait qu’on nous fait voter ces deux projets de lois aujourd’hui signifie que les nouveaux membres du gouvernement sont fidèles à leurs paroles et engagements. Je vais voter pour la dissolution du HCCT et du CESE. Les gens qui étaient là utilisés ces institutions pour payer des politiciens et ils sont budgétivores. Toutefois je demande est-ce que le gouvernement pense à d’autres institutions, agences et directions qu’on pourrait fusionner ou dissoudre pour rationaliser les ressources et le train de vie de l’Etat », a déclaré Guy Marius Sagna ce samedi lors de la session ordinaire de la 15e législature à l’Assemblée nationale.