Distribution de l'Aide alimentaire: Mansour Faye étale ses chiffres et assure avoir bouclé toutes les communes

Le ministre du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale et ses collaborateurs ont fait ce mardi, le bilan des opérations de distribution de l’Aide alimentaire d’urgence destinée à 1,100 million de ménages pour une enveloppe 69 milliards de F Cfa dégagée par l’Etat du Sénégal en cette période de crise. Mansour Faye et ses équipes ont présenté de manière détaillée les différentes étapes du processus des opérations après 3 mois d’exécution, lors d’un déjeuner de presse.Revenant sur la quantité des produits utilisés lors des opérations, le ministre Mansour Faye informe que : « 110 millions de Kg de riz, 11 millions de Kg de sucre, 11 millions de Kg de pâtes alimentaires, 11 millions de litres d’huile et 19, 8 millions de morceaux de savon de 300 grammes ont été distribués dans les 552 communes ( le même ministre décomptait 556 Communes le 11 juin dernier quand il faisait un bilan d'étape de la distribution ) que compte le Sénégal ».Il poursuit : « A l’heure où je vous parle, toutes ces communes ont bouclé ces opérations de distribution, seuls quelques bénéficiaires retardataires ou introuvables sont notés ça-et-là dans certaines collectivités territoriales ».A l’occasion, les collaborateurs du ministre ont présenté les différentes étapes qui ont consisté leur travail. A savoir l’acquisition des denrées, les opérations de ciblages (ciblage communautaire comme ciblage géographique), l’acheminement, la sécurisation et le stockage des denrées, la distribution de ces denrées.