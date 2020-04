Distribution de l’aide alimentaire: les chefs des quartiers de l’Unité 7 des Parcelles et de Cambérène Deggo alertent

« On ne sait pas encore qui sera bénéficiaire »



«Les délégués et Conseillers ne sont pas éligibles à l’aide alimentaire», selon le chef de quartier de Cambérène Deggo



Le président de la République Macky Sall a lancé officiellement, samedi 11 avril 2020, le début du convoyage de l'aide alimentaire d’urgence à Dakar et à l'Intérieur du pays, dans le cadre du Plan de résilience contre les effets de la pandémie du nouveau Coronavirus. Une opération de distribution de plus de 140.000 tonnes de denrées alimentaires pour un million de ménages.Pour le moment, personne n’est encore servie. C'est le recensement qui se fait, comme l’indiquent les chefs de quartier de l’Unité 7 des Parcelles Assainies et de Cambéréne Deggo. En effet, ces derniers annoncent qu’ils ont été convoqués en réunion la semaine dernière par le sous-préfet des Parcelles Assainies pour discuter de la sélection des ménages bénéficiaires.Trouvé dans sa maison, Salif Kassé, le chef de quartier de Parcelles Assainies Unité 7, surpris de la visite en ces temps de coronavirus, lance avec un ton plaisantin dosé d’un peu de méfiance: « On vous dit de restez-vous non, que faites vous... Donc respectez la distanciation sociale ». Après quoi, il a invité l’équipe de PressAfrik à prendre place dans son salon, pour aborder le sujet de l'implication des chefs de quartier dans la distribution de l’aide alimentaire, aux ménages les plus touchés par la crise économique engendrée par celle sanitaire que connaît actuellement le monde.«Effectivement, j’ai été convoqué par le Sous-préfet des Parcelles Assainies, le maître d’œuvre qui donne alors les instructions. Mais pour le moment, en ce qui nous concerne, on n’est pas encore édifié totalement sur comment la distribution va se dérouler. Ce n’est qu’à partir de demain (mercredi) qu’on va alors tenir une réunion pour savoir les tenants et les aboutissants », explique l’autorité administratif du quartier qui ajoute « que c’est à partir de ce moment qu’on saura qui est bénéficiaire et qui peut prétendre l’être également. Même si ce on sait que ceux qui bénéficient de bourses familiales sont prioritaires », soutient-il avec le regard visé sur sa télévision qui passe les nouvelles de coronavirus.Plus avisé, son collègue Elimane Seck chef de quartier de la commune de Cambéréne Deggo s’investit à la tâche lui. Assis dans son salon en mode décontracté, pantalon bleu assorti d’un maillot blanc au couleur du drapeau sénégalais, l’ancien Chef de division d’Etat civil à la mairie de Dakar en retraite depuis 2000, devenu chef de quartier il y’a deux semaines est en réunion avec ses deux conseils. Documents éparpillés sur le table, le sieur Seck discute des listes des ménages bénéficaires de l’aide alimentaire avec ses deux collègues.« Vendredi passé, j'ai été convoqué par le Sous-préfet des Parcelles Assainies pour voir comment va se dérouler la distribution de l’aide alimentaire. Et c’est suite à notre rencontre que j’en ai informé à mes conseils », renseigne le nouveau chef de quartier qui a pris fonction il y a quelques jours, en remplacement de son défunt prédécesseur.Il poursuit : « Voilà, comme Cambérène Deggo constitue 15 quartiers et que je suis délégué d’un des plus grands quartiers à savoir Deggo, j’ai fait appel aux 31 conseils, via ces deux qui sont ici présents (photo) pour faire le recensement. Comme vous le voyez avec cette pandémie on évite le rassemblement. La distanciation sociale est même imposée à mes deux collègues »« Comme on nous a donnés 155 Kits, composé (chacun) de 100 kg de riz, dix litres d’huile et du savon…Chaque ménage aura droit à un kit. Et le recencement se fera comme suit : extraction et mise à disposition des listes des ménages au niveau des comités de quartiers ou de villages, ensuite révision des listes de proposition des bénéficiaires aux ayants droit à l’aide, la validation des listes établies, contrôle, vérification, compilation et validation des listes par autorité administrative », explique le chef de quartier Cambéréne Deggo.Cependant les délégués et leurs conseillers sont exclus de l’aide alimentaire mieux, il n'ont pas le droit également d’amener les denrées alimentaires chez eux pour procéder à la remise de l'aide aux bénéficiaires, souligne le délégué de quartier qui rapporte les mises en garde du Sous-préfet des Parcelles Assainies.