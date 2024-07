Distribution de l’eau : la FSS et le COCIDEAS invitent l'Etat à publier le contrat signé avec Suez

Le Forum social sénégalais (FSS) et le Conseil citoyen droit à l’eau et à l’assainissement au Sénégal (COCIDEAS), ont tenu un point de presse conjoint ce vendredi pour évoquer les problèmes liés à la distribution de l’eau potable.



Prenant la parole, le coordinateur du Forum social sénégalais (FSS), Mamadou Mignane Diouf, a invité, vendredi, à Dakar, les autorités sénégalaises à publier le contrat d’affermage pour la gestion du service public de production et de distribution d’eau potable en zone urbaine et péri-urbaine, signé entre la multinationale française Suez et l’Etat du Sénégal.



« On a entendu que le Sénégal a accepté de publier les contrats sur le pétrole et le gaz et pourtant l’eau est plus importante que le pétrole et le gaz. Vous devez donc demander à avoir le contrat signé entre Suez et l’Etat du Sénégal. Nous demandons au gouvernement de procéder à la publication de ce contrat avec Suez qui vient de perdre ses avoirs au Maroc. Des avoirs que Véolia a rétrocédés au gouvernement du Royaume », a-t-il déclaré.



Selon Mamadou Mignane Diouf, la publication de ce contrat doit permettre aux acteurs « de comprendre la part du secteur privé ainsi que celui des sociétés privées qui sont dans le capital » dans le cadre du contrat avec Suez.



M. Diouf a également annoncé « une marche est également prévue avec les associations d’usagers des forages ruraux [ASUFOR], les organisations syndicales, les organisations de consommateurs, contre la gouvernance de l’eau au Sénégal et contre Suez et les sociétés privées de ce secteur ».



Ajoutant que « le forum compte aussi saisir l’Assemblée nationale pour une enquête dans le secteur de l’eau au Sénégal et un mémorandum citoyen sera remis au président de la République, Bassirou Diomaye Faye » dans ce document, y seront évoqués des points, comme « l’urgence d’une mise en place d’une Haute autorité de l’eau et de l’assainissement au Sénégal ».