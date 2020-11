Dix corps sans vie de migrants repêchés au large du Cap-Vert

Les corps de migrants disparus en mer continuent d'échouer dans les côtes africaines. Dix d'entre eux ont été repêchés, entre mardi et jeudi dernier, au large du Cap-Vert, selon le journal Libération, dans son édition de ce samedi 21 novembre 2020. Nos confrères soulignent qu'il s'agit de dépouilles de migrants clandestins dont la pirogue avait explosé dimanche dernier dans l’île.



Le journal d'indiquer que les corps, en état de décomposition très avancée, n’ont pu être identifiés.



Pour rappel, l’embarcation contenait 150 migrants en partance de Mbour, dont 65 Sénégalais et un Gambien et trois enfants. Seules 70 personnes ont pu être sauvées par les autorités cap-verdiennes. La pirogue a échoué après l'explosion de son moteur.