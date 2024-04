Djibouti : au moins 38 morts dans un naufrage

L’embarcation transportait 77 personnes au large des côtes de Djibouti, il s’agit du deuxième incident de ce type en deux semaines. Selon l'ambassade éthiopienne à Djibouti, les 38 victimes sont des ressortissants éthiopiens.



Djibouti est le principal pays de transit pour les migrants qui tentent de rejoindre les pays du Golfe à la recherche d'un emploi.



La « route de l'Est » est empruntée par les dizaines de milliers de personnes chaque année, depuis la Corne de l'Afrique pour rejoindre l'Arabie saoudite via le Yémen . Depuis 2014, 1 000 personnes ont été tuées ou ont disparu sur cette route, selon l'OIM.



Cette route est dangereuse car les migrants sont la cible de trafiquants et risquent d'être kidnappés, arrêtés arbitrairement et enrôlés de force dans des groupes en guerre, en particulier au Yémen, précise l’organisation.