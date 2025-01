Don de matériel médico-chirurgical d’une valeur de 150 millions de francs CFA à l’hôpital régional de Ziguinchor

L'hôpital régional de Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, a récemment bénéficié d'un don de matériel médico-chirurgical d'une valeur de plus de 150 millions de francs CFA, grâce à l'association « Casamance Healthcare Systems » en collaboration avec le conseil départemental de Ziguinchor. Ce don, remis ce vendredi, vise à renforcer les capacités de la structure hospitalière et à améliorer la qualité des soins prodigués aux patients.



Le matériel offert est destiné à soutenir diverses spécialités médicales au sein de l'hôpital régional, notamment la chirurgie, la réanimation, la cardiologie, l'orthopédie et la gynécologie. Selon Dr Diama Sakho, présidente de la commission médicale de l'établissement, le don comprend des équipements qui répondent aux besoins spécifiques de ces spécialités, contribuant ainsi à améliorer le plateau technique de l’hôpital.



"Ce matériel va permettre de rehausser le niveau du plateau médical et d’améliorer la prise en charge des malades, notamment en matière d’hospitalisation et de soins dans différentes spécialités. Il s'agit d'un don qui correspond parfaitement aux besoins actuels de notre établissement," a précisé Dr Sakho. Elle a exprimé sa satisfaction quant à l'impact positif que ce matériel aura sur le quotidien des patients et des soignants.



Dr Youssouf Tine, directeur régional de la santé de Ziguinchor, a salué ce geste de solidarité, qui vient compléter les efforts continus de l'État du Sénégal dans le renforcement de son système de santé. Il a souligné que ce don de matériel permettra de fournir aux équipes médicales de l’hôpital régional des outils supplémentaires pour garantir une prise en charge optimale des patients. "Ce don de 150 millions de francs CFA va aider nos collègues à améliorer la qualité des soins et à répondre plus efficacement aux besoins des patients," a-t-il déclaré avec enthousiasme.