Donald Trump affirme qu'il sera réélu en 2020

Le président américain Donald Trump a annoncé ce dimanche, dans une interview au journal britannique Mail on Sunday, qu'il souhaiter briguer un second mandat lors de l'élection présidentielle américaine en 2020.



"On ne sait jamais ce qu'il peut se passer avec la santé et autre mais il semble que tout le monde veut que je sois candidat", a déclaré Donald Trump, ajoutant avoir "pleinement l’intention" de briguer un nouveau mandat comme président des Etats-Unis.



"Je ne vois pas qui pourrait me battre"



Et le président soutenu par le Parti républicain ne doute pas de sa victoire future. Selon lui, personne, au Parti démocrate, ne serait capable de lui barrer la route. "Je ne vois pas qui pourrait me battre en 2020. Je les connais tous et ils n'ont pas de candidat adéquat".



Dans cet entretien, réalisé à bord de l’avion présidentiel Air Force One, le président américain s'est aussi confié sur divers sujets tels que les détails de sa rencontre avec la reine Elizabeth II, sur son usage de Twitter, sur l'avortement aux Etats-Unis mais aussi sur le sommet prévu lundi avec Vladimir Poutine.



Le président américain, actuellement au Royaume-Uni, se rendra en effet à Helsinki, en Finlande, lundi pour sa première rencontre officielle avec son homologue russe.



