Donald Trump assure que la Russie et l'Ukraine ont conclu un «cessez-le-feu énergétique»





« À compter de maintenant, il y a un CESSEZ-LE-FEU ÉNERGÉTIQUE dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les deux parties se sont mises d'accord. Ne le rompez pas ! », a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social, sans donner plus de détails. Ni Kiev, ni Moscou n'ont confirmé cette annonce pour l'heure.



Cette annonce du président étatsunien intervient au lendemain de sa charge virulente contre son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Donald Trump avait appelé à un changement de président en Ukraine et à ce que Kiev cesse d'attaquer les infrastructures d'hydrocarbures russes. Le chef d'État ukrainien « a intérêt à arrêter » ces frappes qui aggravent « le problème mondial » de pénurie de diesel, avait-il prévenu. Vendredi 9 octobre, les États-Unis et la Russie étaient parvenu à un accord critiqué pour que Washington allège ses sanctions et achète à Moscou du diesel.