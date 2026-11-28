Selon la dernière analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), groupe d'experts soutenu par l'ONU, actuellement, 58 millions de Congolais sont classés en phase 2, c'est-à-dire en situation de stress alimentaire. Et près de 29 millions de personnes vivent, elles, en situation de crise alimentaire (phase 3). Toutes les provinces sont concernées, même si l'est du pays connaît une situation particulièrement aiguë, avec une partie du Sud-Kivu et de l'Ituri classée en situation d'urgence (phase 4). Cette dernière concerne 3,6 millions de personnes en 2026 et devrait en concerner plus de quatre millions en 2027.



Les conflits sont l'une des causes de cette dégradation, mais pas uniquement. Il y a aussi les maladies, comme Ebola, le changement climatique ou encore l'envolée des prix des denrées alimentaires. Le système agricole congolais est fragile et la production locale reste sous pression, ce qui fait craindre une aggravation de la vulnérabilité des ménages lors de la prochaine période de soudure, début 2027.



Les acteurs de terrain s'inquiète car ces chiffres de 2026 sont supérieurs aux projections, notamment celles des Nations unies, signe que les actions menées sur le terrain ne suffisent pas à inverser la tendance.



Vers une aide humanitaire plus durable

C'est dans ce contexte que le Programme alimentaire mondial (PAM), agence des Nations unies, a validé, le 18 novembre 2026 à Rome, son nouveau plan stratégique, avec pour objectif de s'orienter vers une aide humanitaire dont les populations pourraient bénéficier plus durablement. « Pour répondre aux besoins d'aujourd'hui tout en réduisant ceux de demain », explique David Stevenson, représentant résident et directeur pays du PAM en RDC.