Les États concernés sont ceux d’Unité, de Warrap, des Lacs et du Bahr el-Ghazal occidental. Dans ces quatre États du centre et du nord du pays, l’état d’urgence avait été instauré à différentes dates pour endiguer les violences intercommunautaires, les vols de bétail et l’insécurité.



« Cet état d’urgence a été un échec », affirme le politologue sud-soudanais James Boboya. Malgré le déploiement des forces de sécurité, les violences intercommunautaires persistent dans ces régions, notamment dans les États de Warrap et d’Unité, où au moins 70 personnes ont été tuées le mois dernier lors d’affrontements entre communautés, à la frontière entre les deux États.



Cet état d’urgence représentait également une menace pour le processus électoral, ajoute le militant Edmond Yakani, qui se félicite de sa levée. Cela va permettre aux partis politiques et à leurs membres de se déplacer librement afin de faire campagne en vue des élections prévues en février prochain.



C’était une condition préalable à la tenue de ces élections, ajoute James Boboya, notamment pour faire campagne dans l’État de Warrap, dont est originaire le chef de l’État.



Un processus électoral encore fragile

La levée de l’état d’urgence intervient alors que le Soudan du Sud doit achever, ce samedi 28 novembre, son recensement électoral, qui a déjà permis l’enregistrement d’un million de personnes. Un résultat suscitant fierté et scepticisme dans le plus jeune pays du monde, miné par les violences.



Déjà reportées à plusieurs reprises, ces élections doivent se tenir dans un contexte de grande instabilité. L’ancien vice-président Riek Machar, principal opposant au président Salva Kiir, est en résidence surveillée depuis mars 2025, accusé de « crimes contre l’humanité », ce qu’il nie.



Les affrontements se sont intensifiés ces derniers mois entre ses forces et celles loyales au chef de l’État, faisant craindre un retour à la guerre civile de 2013-2018, qui avait opposé les troupes de Riek Machar et de Salva Kiir et fait plus de 400 000 morts.



Fin octobre, la Commission des droits de l’homme de l’ONU au Soudan du Sud avait qualifié de « coup d’État constitutionnel » l’absence de Constitution et la dissolution du gouvernement d’union nationale. « Dans ces conditions », le scrutin risquait de « déclencher une guerre », d’après cette commission, qui avait également insisté sur les difficultés d’enregistrement des électeurs alors que les conflits sanglants, politiques ou ethniques, se multiplient dans le pays.