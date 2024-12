Donald Trump nomme le créateur de son émission de téléréalité émissaire au Royaume-Uni

Donald Trump a annoncé samedi la nomination comme émissaire au Royaume-Uni de Mark Burnett, le créateur et producteur de l'émission de téléréalité « The Apprentice » qui a rendu très célèbre le milliardaire américain avant son entrée fulgurante en politique en 2015. « Mark est réputé pour avoir créé et produit certaines des plus grandes émissions de l'histoire de la télévision », a écrit le président élu dans un communiqué, citant notamment « The Voice et plus particulièrement, The Apprentice ».



« Mark apportera un mélange unique d'expertise diplomatique et de reconnaissance internationale pour ce rôle important », a développé le républicain. Cette nomination intervient près de trois semaines après celle du nouvel ambassadeur des États-Unis à Londres -allié clé de Washington- Warren Stephens, soutien financier de Donald Trump. Contrairement au poste d'ambassadeur, la fonction d'émissaire ne nécessitera pas un vote de confirmation du Sénat.