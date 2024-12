Douane sénégalaise : une valeur de 103 millions de francs CFA saisie entre novembre et décembre

Les Unités fluvio-maritimes douanières continuent leur lutte contre le trafic de produits illégaux en mer. Dans un communiqué daté du dimanche 8 décembre, la Douane a dressé un bilan de ses opérations. Ainsi, entre fin novembre et début décembre 2024, la Subdivision des Douanes du Littoral Sud a intercepté d'importantes quantités de chanvre indien et de faux médicaments, représentant une valeur totale de plus de 103 millions de francs CFA.



Saisie de 407 kg de chanvre indien et de faux médicaments : La Brigade de Fimela a saisi 293 kg de chanvre indien et, 48 heures plus tard, 114 kg supplémentaires, lors d'interceptions entre Niodior, Guéréo et Sendou. En même temps, une pirogue transportant 82 cartons de faux médicaments a été arrêtée. La valeur totale des produits saisis est estimée à 67 millions de francs CFA.



Saisie de 570 kg de chanvre indien et de paracétamol : À l'Île aux oiseaux, la Brigade de Toubacouta a saisi 570 kg de chanvre indien, d'une valeur de 34 millions de francs CFA. Quelques jours plus tôt, elle avait intercepté une pirogue transportant des flacons de paracétamol injectable, d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA.



En 2024, les unités maritimes sénégalaises ont réalisé des saisies d'une valeur totale de 1,335 milliard de francs CFA, incluant 3,4 tonnes de chanvre indien et 4 tonnes de faux médicaments. La Douane sénégalaise renforce ses capacités pour lutter contre la criminalité maritime et invite la population à soutenir ses efforts pour éradiquer le trafic illicite.