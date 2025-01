Douanes du Sud/bilan 2024 : 10 milliards de francs CFA de saisies en faux billets

Sous la direction du Colonel Malang Diédhiou, la brigade des douanes a saisi une somme de plus de 10 540 000 000 francs CFA en faux billets de banque, un montant qui marque un tournant dans la lutte contre la fraude monétaire dans la région.

Les saisies de drogues ont également connu une nette augmentation en 2024. Les douanes ont intercepté 108,7 kilogrammes de cocaïne, un chiffre qui représente une forte hausse par rapport à 2023, où seulement 2 kilogrammes avaient été confisqués. Cette saisie reflète l’intensification des efforts contre le trafic de stupéfiants dans cette région sensible.



Par ailleurs, le nombre de saisies de chanvre indien, une autre drogue largement répandue dans les réseaux de trafic, a également explosé en 2024. Les autorités douanières ont saisi 2 126 kilogrammes de ce produit, une quantité bien supérieure aux 489,8 kilogrammes enregistrés l’année précédente, soit une hausse de plus de 1 636 kilogrammes.

En plus de ces saisies de drogues, la Direction régionale des douanes a également mis la main sur un lot de faux médicaments, dont la vente illicite aurait pu générer environ 33 643 000 francs CFA.



Le colonel Malang Diédhiou s'est félicité des résultats obtenus en 2024 : « À la lumière de ce qui précède, il convient de constater que les résultats enregistrés par la Direction régionale du Sud (DRS) sont satisfaisants, comparés à ceux des années précédentes », a-t-il déclaré.