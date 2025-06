Double accident sur la RN3 : un mort et sept blessés, dont deux graves

Un double accident de la circulation s’est produit ce samedi matin sur la route nationale 3, entre Ourossogui et Ranérou, dans la région de Matam. Les deux drames se sont déroulés entre 10h et 11h30.



Le premier accident s’est produit aux environs de 10h, à hauteur de Dendoudy, une localité de la commune de Ogo. D’après Emedia qui cite une source sécuritaire, un motocycliste a perdu le contrôle de son engin suite à un dérapage. La victime, Seydina Oumar Sow, originaire de Dahra Djoloff, est décédée sur le coup.



À peine une heure plus tard, vers 11h30, un second accident s’est produit à environ deux kilomètres du poste de douane de Ranérou. Une Peugeot 406, immatriculée AA 115 QL, en provenance de Ourossogui et se dirigeant vers Touba, s’est renversée.



Le bilan fait état de sept blessés, dont deux dans un état grave. Les victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers de Matam et évacuées au centre hospitalier régional de Ourossogui.