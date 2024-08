Double meurtre à Pikine Technopole : les enquêteurs établissent un lien de connexité entre les membres de la bande

L'affaire du meurtre Aziz Dabala et de son colocataire Boubacar Gano dit Wally continue de défrayer la chronique. Les connexions semblent bien établies entre les différents membres de la bande interpellés dans la procédure d'enquête.



Les nommés Serigne S, Oumar G, Mamadou Lamine Diao alias Modou Lô, Assane D, Ousseynou D et Nabou Lèye se connaissent bien d'après les recoupements des enquêteurs.



D'après les informations du journal l'Observateur, la connexité est bien installée au sein de ce groupe de la Banlieue, qui pour la plupart, sont des repris de justice. Outre fait marquant remarqué par les limiers, c'est que les membres opèrent en duos dans leurs opérations. Leur mode opératoire témoigne de leur complicité.



Selon l'enquête de police, le numéro du portable utilisé par Serigne D. est identifié sous le nom de Oumar G. Il est également révélé que le compte Wave du numéro de Oumar G. est enregistré au nom de Serigne D.



D'ailleurs, l'enquête a pu aussi établir que Oumar G. a reçu un envoi de 5000 Fcfa du compte de Aziz Dabala et un autre de 3000 FCFA pour Assane Diao. Ces deux opérations ont été réalisées le même jour.



Assane D aurait porté le coup mortel à Aziz Dabala



Autre fait, la police a réussi à identifier les éléments de la bande à partir de caméras de surveillance du point de retrait des transferts d'argents. Mais une zone d'ombre persiste, concernant la question à savoir si Aziz Dabala était en vie au moment de ces transactions.



Il ressort de l'enquête que la bande fréquentaient l'appartement d'Aziz Dabala de manière récurrente. C'est un lieu de rencontre de la bande. Mais l'appartement était aussi fréquenté par des personnes du milieu politique, du show bizz, de la lutte et des animateurs.



La Division des Investigations Criminelles (DIC) qui mène les investigations depuis une semaine mentionné dans leur rapport que le danseur Aziz Dabala et Waly ont succombé suite à une bagarre avec usage d'arme blanche à leur domicile. Assane D., présenté comme le cerveau de la bande, aurait porté le coup mortel à Aziz Dabala.



Au cours de la bagarre, Elhadj Mamadou Diao est le seul assaillant à avoir contracté des blessures. Mais, il est aussi décelé que les membres de la bande ne sont pas restés solidaires au cours de leurs interrogatoires. Lors de leur interrogatoire, ils ont tous niés leur implication dans le double meurtre ainsi que leur présence dans les lieux.



Mais, la DIC après avoir fouillé leurs géolocalisations au moment des faits, révèle que les appareillés des personnes interpellées indiquent qu'ils se trouvaient dans la zone du crime. Mieux encore, la police scientifique a relevé que la trace d'ADN de certains est décelée dans les données analysées.