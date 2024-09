Dpg de Sonko : le protocole de la Primature à l'Assemblée nationale pour les derniers réglages

Les choses bougent à l’Assemblée nationale. Après la réponse de non-objection de Amadou Mame Diop sur la dissolution du l’Assemblée nationale, le protocole de la Primature a été aperçu à l’hémicycle hier mardi. D’après le journal « Les Echos » qui donne l’information, le staff du Premier ministre était venu voir comment les choses doivent se passer : les places que doivent occuper les uns et les autres, les heures d’arrivée des uns et des autres….



Le protocole de la Primature a été accueilli par le protocole de l’Assemblée nationale et tout a été réglé. Ce qui fait penser que le Premier ministre, Ousmane Sonko, va venir faire sa Déclaration de politique générale (Dpg) le 13 septembre 2025. Sauf, si le président de la République décide de dissoudre l'Assemblée le 12 septembre.