Dr Mamadou Moustapha Sow porté à la tête de l’Association des historiens du Sénégal

Les historiens du Sénégal disposent désormais d’une association. L’Assemblée générale s’est tenue le samedi 17 août 2024, à la Faculté des Sciences et Technologies de l’Education et de la Formation (FASTEF) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar sous la coprésidence des professeurs Kalidou Diallo, ancien ministre de l’Education et Ibrahima Thioub, ancien recteur de l’Ucad.



« Au terme des débats, le Docteur Mouhamadou Moustapha Sow, enseignant chercheur en Histoire politique contemporaine, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a été élu, à l’unanimité, président de l’Association des Historiens du Sénégal (A.H.S) pour un mandat de trois ans », lit-on dans un communiqué.



L’association se fixe comme objectif de donner à l’histoire du Sénégal la place qui lui revient dans le développement du pays, de promouvoir l’histoire africaine pour une libération politique économique et sociale du continent.



Au cours de la rencontre en présentiel et en ligne, les acteurs ont échangé sur les axes d’orientation stratégiques et programmatiques ainsi que sur les Statuts de cette nouvelle organisation affiliée à l’Association des Historiens Africains (A.H.A).