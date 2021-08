Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye sur la covid-19: « la situation reste encore grave »

Faisant le point de la situation épidémiologique ce lundi, la directrice de la Santé publique ne cache pas ses craintes. Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye a déclaré que « la situation reste encore grave » au vue du nombre de cas grave que le Sénégal a enregistré ce 9 août.



« La situation reste encore grave parce que nous sommes à près de 70 cas grave en réanimation nécessitant de l’oxygène qui est encore un produit partout recherché mais pour lequel l’Etat a fait d’énormes efforts », a-t-elle souligné.



Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye de poursuivre « Nous sommes à 13 nouveaux décès dans la journée d’hier, ce qui veut dire que nous avons beaucoup de cas grave et dont l’issue est encore fatale ».



La directrice de la Santé publique sonne l’alerte : « à cette 3eme vague où nous sommes, les enfants sont atteints, nous avons des cas de décès. Parce qu’également, chez les enfants, nous avons des cas de comorbidité », s’est-elle désolée.



Idem chez les femmes enceintes. « Le Sénégal a réussi une chose, c’est d’éliminer presque complètement la grossesse chez les femmes enceintes. La femme enceinte est déjà une couche vulnérable même si aujourd’hui la Covid-19 est une lourde prévention ».



Inquiète face à ce variant Delta qui touche les personnes vulnérables comme les enfants et les femmes en état de grossesse, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye appelle les Sénégalais à partir 18 ans d’aller se faire vacciner et de maintenir les gestes barrières.