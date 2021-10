Drame Kafountine: deux supportrices de l’Asc Kerwane meurent dans un chavirement de pirogue

Une pirogue surchargée, transportant des jeunes footballeurs et leurs supporters a sombré dans les eaux des îles Karones (commune de Kafountine à Bignona) hier jeudi aux environs de 7 heures 30. D’après le bilan définitif, deux supportrices de l’Asc Kerwane à savoir Lala Coly et Mariètou Mané sont mortes lors du drame. Huit blessés ont été signalés.



La pirogue qui convoyait les footballeurs de l’équipe de Kerwane et leurs supporters provenait de l’île de Cuba. Ils se rendaient à Kafountine pour y disputer des rencontres de football dans le cadre des phases départementales de Bignona.



Parmi les huit blessés, l’un est grièvement blessé informe une source. « Il a été acheminé aux services des urgences du centre hospitalier régional de Ziguinchor », a-t-il renseigné.



Selon « Libération », les autorités administratives, municipales ainsi que les pompiers se sont rendus sur les lieux du drame. Les corps sans vie des deux jeunes filles ont été acheminés à la morgue du centre de santé de Bignona. Une enquête a été ouverte par la brigade de Diouloulou.