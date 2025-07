Grève des travailleurs de la justice : Babacar Ba dénonce un abus et appelle à la responsabilité de l'État

Babacar Ba, président du Forum du justiciable, s’est exprimé ce mercredi sur la nouvelle grève de 48 heures décrétée par les travailleurs de la justice. Pour lui, « les travailleurs de la justice abusent de leur droit de grève ».



Pour le juriste, cette « grève, quelle que soit sa légitimité, ne devrait pas entraver la bonne marche du service public de la justice ».



« Les justiciables, notamment ceux qui sont dans les liens de la détention, en attente de délibéré, de jugement ou de document administratif, sont en train de payer un très lourd tribut avec cette grève qui n’en finit plus », a-t-il déploré.



Face à cette situation, Babacar Ba invite les grévistes à faire preuve de responsabilité et d’empathie, tout en appelant à un changement de stratégie.

« Tout abus devient nocif. Un peu d’empathie pour les justiciables. Les travailleurs de la justice et le ministère de tutelle doivent prendre toutes leurs responsabilités avant que la situation ne dégénère », a-t-il souligné.



Il exhorte également le ministère de la Justice à prendre ses responsabilités, et si cela ne suffit pas, estime que le Premier ministre devrait s’emparer de ce dossier devenu trop sensible. « Il y va de la crédibilité de la justice et de la République ».