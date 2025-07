Contrôle des activités pharmaceutiques : le Président Diomaye donne des instructions fermes à ses ministres

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 16 juillet 2025, le Président Bassirou Diomaye Faye a mis l’accent sur la régulation et le développement des activités pharmaceutiques au Sénégal.



Le Président de la République a rappelé au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique et au ministre de la Santé et de l’Action sociale, l’urgence de prendre toutes les dispositions requises, en relation avec l’Ordre des pharmaciens du Sénégal, pour prévenir et lutter contre la vente illicite de médicaments et de « produits assimilés » sur l’étendue du territoire national.



Selon le chef de l’État, la maitrise stratégique des activités commerciales et industrielles liées au médicament demeure un élément fondamental de la politique de santé publique et de réalisation de la souveraineté pharmaceutique.



Il a demandé au ministre de la Santé et de l’Action sociale de faire la cartographie nationale des officines de pharmacie et dépôts autorisés mais également de travailler avec le ministre de l’Industrie et du Commerce, à l’établissement de la liste exhaustive des entreprises relevant de l’industrie pharmaceutique.



Afin d’asseoir la souveraineté pharmaceutique, il a indiqué au ministre de la Santé et de l’Action sociale, la nécessité d’une évaluation intégrale des interventions de l’Etat dans le secteur du médicament et de la pharmacie.



Enfin, le Président Diomaye a appelé à un suivi adéquat des plans de redressement, de relance et de développement des activités des industries pharmaceutiques et de la Pharmacie nationale d’Approvisionnement, entité dont le repositionnement dans l’écosystème, demeure prioritaire.