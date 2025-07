Ratification d’un traité avec l’Italie et création d’une Journée nationale de la diaspora : le Conseil des ministres adopte plusieurs textes

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 16 juillet 2025 au Palais de la République. À l’issue de la séance, un projet de loi et trois projets de décrets ont été examinés et adoptés.



Le projet de loi adopté autorise le Président de la République à ratifier le Traité d’Entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République italienne, signé à Rome le 07 décembre 2017.



Les projets de décrets approuvés sont les suivants :



- Le Projet de décret instituant la journée nationale de la diaspora sénégalaise ;



- Le Projet de décret fixant le nombre de places mises en concours pour l'admission en classe de 6ème de l'Enseignement moyen général, session 2025 ;



- Le Projet de décret modifiant le décret n° 2020-791 du 19 mars 2020 relatif au registre des bénéficiaires effectifs.