Yeumbeul : deux (2) individus arrêtés pour trafic de Kush

Le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul Comico a procédé, le 15 juillet 2025, à l’interpellation de deux (02) individus, dont un Sénégalais et un ressortissant étranger, pour détention et trafic de Kush.



Selon la Police nationale, l’’interpellation des suspects fait suite à un renseignement anonyme digne de foi de ce qu’un individu à bord de moto Jakarta aurait détenu de la drogue qu’il s’apprêterait à livrer à un client domicilié à Mbed Fass.



C’est sur ces entrefaites que le premier nommé a été interpellé avec huit (08) plaquettes de kush, soigneusement dissimulés. Un deuxième individu a été appréhendé au Rond-Point Mame Diarra avec un sachet, contenant, après vérification, cent vingt-cinq grammes (125) grammes de Kush en vrac.



Les mis en cause ont été gardés à vue pour le motif précité. L’ensemble de la drogue, ainsi que les motos jakarta saisis ont été consignées provisoirement aux fins de mis sous scellé.