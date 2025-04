Drame à Golf Sud : un jeune tué par son colocataire après la diffusion d’une vidéo humiliante

Ce qui devait être un simple moment de détente entre colocataires s'est transformé en tragédie. Selon les informations du journal L’Observateur, un jeune homme a poignardé son colocataire à mort après que ce dernier a mis en ligne une vidéo de sa chute.



En effet, dimanche dernier, à la plage de la cité Atépa, F. Seck (19 ans), plâtrier de profession, a mortellement poignardé son colocataire M. Wane, un peintre de 21 ans, à la suite d'une bagarre sur fond de rivalité et d'humiliation.



Il faisait environ 13 heures, le dimanche 27 avril, lorsque le commissariat de Golf-Sud a été alerté par un appel en provenance du quartier Atépa, sis sur la Vdn 3. Une équipe de la Brigade de recherches et de la police scientifique a découvert le corps sans vie d'un individu baignant dans une mare de sang.



Sur les lieux du drame, un homme présenté comme étant à l'origine de sa mort. Les premiers éléments de l'enquête permettent de savoir que le défunt et le suspect arrêté sont des colocataires, tous deux originaires de Darou Mouhty, dans la région de Louga.



En recoupant les informations de témoins du drame, les limiers apprennent que le jour du drame, ils s'étaient rendus en groupe à la plage. Lors d'une séance de lutte amicale, F. Seck est parvenu à terrasser M. Wane. Fier de sa victoire, il a publié aussitôt la vidéo sur son statut WhatsApp. Une médiatisation qui a profondément vexé M. Wane. Ce dernier aurait exigé le retrait de la vidéo. Devant le refus de F. Seck, la tension est montée et M. Wane aurait alors frappé son colocataire avec un vase en argile.



D’après L’Observateur, une rixe s'est engagée au cours de laquelle F. Seck aurait sorti un couteau et porté un coup fatal à son ami. L'autopsie pratiquée sur le corps du défunt conclut d'ailleurs à une mort par choc hémorragique, consécutive à une plaie pénétrante au niveau du cou et du thorax, ayant touché la veine jugulaire et les vaisseaux sous-claviculaires. Le parquet a autorisé la remise du corps à la famille pour inhumation.



Le présumé meurtrier, F. Seck, sera déféré ce mercredi devant le parquet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.