Drame à Kafountine : trois (3) morts et 1 porté disparu dans le chavirement de deux pirogues

Deux (2) pirogues, avec à son bord des pécheurs, ont chaviré samedi et dimanche en haute mer à Kafountine (localité située dans le département de Bignona). Un drame qui a eu un lourd bilan, trois (3) morts et trois rescapé et un porté disparu. Cependant, six (6) membres de l'équipage issus des deux pirogues ont été sauvés.



Selon des informations rapportées par Libération, aussitôt alerté, les pécheurs de la zone « se sont hâtés pour aller repêcher les corps des victimes et retirer des eaux les rescapés ».



Cependant, le journal renseigne que « les corps sans vie des victimes, dont deux originaires de Ndiaganiao (commune située dans le département de Mbour) ont été remis à leurs parents qui les ont transportés dans leurs villages pour leur offrir des sépultures dignes. »



Par ailleurs, « nous regrettons et condamnons avec fermeté ce refus des pécheurs qui continuent d’aller en haute mer sans leurs gilets », a déclaré la source dans les colonnes du journal Libération.



Néanmoins, il interpelle les propriétaires des pirogues et les employeurs des naufragés.