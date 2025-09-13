Drame à Kolda : une jeune dame meurt électrocutée au quartier Hillele

Un tragique accident a plongé le quartier Hillele de Kolda (sud) dans la consternation ce samedi matin. Yoba Baldé, une jeune dame, a perdu la vie après avoir été électrocutée dans des circonstances encore mal élucidées.



Selon les informations recueillies sur place, le drame est survenu tôt dans la matinée, provoquant l’émoi et la tristesse parmi les habitants du quartier. Alertés, les éléments de la police se sont rapidement rendus sur les lieux pour procéder au constat d’usage.



Le corps sans vie de la victime a ensuite été acheminé à la morgue du centre hospitalier régional de Kolda, où il a été déposé.



Cette disparition brutale laisse la famille et tout un quartier sous le choc. Cet accident relance le débat sur la sécurité électrique et la prévention de tels drames dans les foyers.