Lutte antitabac : la LISTAB plaide en faveur de la création d’une taxe parafiscale

La Ligue sénégalaise contre le tabac (LISTAB) a réaffirmé son plaidoyer en faveur de la création d’une taxe parafiscale destinée à alimenter un Fonds d’appui à la lutte antitabac (FALA), afin de garantir un financement durable et autonome des actions de prévention et de prise en charge liées au tabagisme.



Dans un communiqué publié à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac célébrée le 31 mai, l’organisation indique que cette proposition résulte d’échanges entre les autorités publiques, les partenaires techniques et financiers ainsi que les organisations de la société civile engagées dans la lutte contre le tabac.



La LISTAB souligne que le Sénégal continue de supporter un lourd coût sanitaire, social et économique lié au tabagisme. Selon elle, les dépenses engendrées chaque année par les maladies causées par le tabac dépassent les 98 milliards FCFA, tandis que les ressources consacrées à la prévention, au traitement et au sevrage tabagique demeurent insuffisantes.



Face à cette situation, l’organisation exhorte les pouvoirs publics, les députés, les collectivités territoriales, les médias et les acteurs de la société civile à ériger la lutte antitabac en priorité nationale de santé publique et de développement.



La LISTAB appelle également l’État à adopter "sans délai" le projet de loi révisée sur le tabac, à interdire les nouveaux produits nicotiniques et à mettre en œuvre une taxe parafiscale destinée au FALA. Selon elle, cette mesure permettrait d’utiliser les revenus générés par le tabac pour protéger les populations plutôt que de favoriser indirectement l’expansion de sa consommation.