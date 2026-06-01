Sénégal : les membres du nouveau gouvernement seront connus ce lundi, selon Aminata Touré

Le Premier ministre sénégalais, Ahmadou Al Aminou Lô, rendra public ce lundi les membres de son gouvernement, une semaine après sa nomination, alors que l’attente commençait à se faire lente. L’information a été donnée au cours du journal de 12h de la RFM, par Aminata Touré, Haut représentant du Président Diomaye Faye.



«Cet après-midi ou en début de soirée, le Sénégal aura un gouvernement», a assuré Mimi Touré. Alors que les populations commençaient à s’impatienter 11 jours après le limogeage de Ousmane Sonko (22 mai), la proche de Diomaye Faye a tenu a donné les raisons de la lenteur dans la désignation de l’équipe gouvernementale. «Le Président a justement tenu à prendre le temps de confectionner un gouvernement à hauteur de ses espérances. il n'y a pas de problème particulier. Le pays fonctionne depuis lors. Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô également consulte», a-t-elle clarifié.



Pour rappel, dans la foulée du liomogeage sous fond de tensions politiques de Ousmane Sonko, le parti Pastef, majoritaire à l’Assemblée nationale (130 députés/165), avait posé des conditions fermes pour la formation d’un nouveau gouvernement. Il avait exigé, entre autres, une fidélité absolue au programme initial sur lequel le parti a été élu en 2024, un blocage des mesures de hausse du coût de la vie et de lutte contre la corruption, et une clarification de la gestion de la dette souveraine, écartant toute idée de restructuration prônée par le FMI.



A l’heure actuelle, rien n’a filtré des tractations et il est difficile de dire si le Pastef figurera dans la nouvelle équipe. Une seule certitude, cependant, se dégage : le général Birame Diop, ministre des Forces armées ne figurera pas dans la nouvelle équipe, après que le Président Diomaye a proposé sa candidature à la présidence de la Commission de la Cédéao, que le Sénégal doit assurer sur la période 2026-2030.