Drame à Niandouba : un jeune de Diaobé meurt par noyade malgré l’interdiction de baignade

Les circonstances exactes de sa mort restent toutefois à déterminer. Une enquête devrait permettre de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles cette noyade s’est produite. La dépouille d’Aladji Diallo a été acheminée à la morgue du poste de santé de Kounkané, selon les dernières informations.

Ce drame intervient au lendemain de la décision des autorités administratives visant précisément à prévenir de tels accidents. Le jeudi 1er octobre, le préfet de Saré Coly Sallé avait pris un arrêté interdisant toute baignade au niveau du barrage de Niandouba pendant trois mois, en raison des risques élevés de noyade.

Cette nouvelle tragédie ravive le souvenir d'un précédent accident mortel survenu en juin dernier. Un élève de Seconde du lycée de Kounkané avait alors perdu la vie par noyade dans ce même barrage lors d'une sortie sur le site.

La répétition de ces accidents mortels relance ainsi la question du respect des mesures d’interdiction et de la sécurisation du barrage de Niandouba, particulièrement fréquenté par les populations.

Un nouveau drame vient de se produire au barrage de Niandouba, dans le département de Vélingara. Un jeune homme originaire de Diaobé, identifié sous le nom d’Aladji Diallo, mécanicien de profession, est décédé par noyade ce vendredi, aux environs de 18 heures, a appris le correspondant local de Pressafrik.