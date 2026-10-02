Ligue des nations : la France accrochée par l'Italie (1-1)

Pour sa première au Stade de France dans le costume de sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane n’a pas réussi à enchaîner un troisième succès en autant de rencontres de Ligue des nations. Après l’avoir emporté successivement en Turquie (0-1) et en Belgique (0-1), les Bleus ont concédé le nul face à l’Italie (1-1) ce vendredi. D’abord devant, ils ont été rattrapés et ont même terminé en infériorité numérique après le deuxième jaune reçu par Dayot Upamecano.



En première période, les Français ont joué leur jeu en allant presser leurs adversaires et en se positionnant haut. Pourtant, c’est bien la Nazionale qui s’est procuré les occasions les plus dangereuses. Moïse Kean aurait d’ailleurs dû ouvrir le score sur ce tir quasiment à bout-portant face à Mike Maignan. Cage ouverte, mais tir directement sur le portier tricolore (9e).



L’autre énorme occasion a été cette frappe de Davide Frattesi déviée par Jérémy Jacquet et qui est passée juste à côté (41e).



Au retour des vestiaires, les hommes de Zinédine Zidane sont repartis à l’assaut et c’est sur coup franc que Michael Olise a permis au public du Stade de France, à l’unisson avec le sélectionneur, de crier sa joie (0-1, 55e).



Problème, la fête n’a pas duré plus de treize minutes, car sur une relance plein axe très dangereuse d’Adrien Rabiot pour Lucas Da Cunha, ce dernier s’est fait chiper le ballon par Alessandro Bastoni qui a battu ensuite Mike Maignan (1-1, 68e).



Et la fin de match est devenue très tendue pour l’équipe de France. Car après une première sanction administrative reçue à la 73e minute, Dayot Upamecano a été averti une deuxième et dernière fois à la 85e, le tout se concluant par un carton rouge et une expulsion.



Les deux équipes ont toutefois eu leur chance de l’emporter. Côté tricolore, l’entrant Eduardo Camavinga a frappé à deux reprises (84e et 90+2e). Côté Squadra Azzurra, c’est encore Moïse Kean qui a alerté Mike Maignan d’une tête dangereuse (81e). Mais le score restera bloqué à 1-1. Une fois encore, l’Italie a surpris les Bleus à domicile, même si cette fois, cela ne s’est heureusement pas terminé comme le 17 novembre 2024 (défaite 1-3).



Au classement du groupe 1, la France reste en tête mais ne compte plus qu’un point d’avance sur une Belgique qu’elle accueillera dans trois jours. L’Italie reste en embuscade à la troisième place, trois unités derrière les Bleus.